新北市戶所近年推動的「首辦護照」代辦，與部分「護照換發」業務，內政部11日起將政策推廣到全台，但若因護照改名等問題要換發護照，仍要到外交部領務局辦理；新北市民政局指出，新北代辦改名、改身分證字號等護照換發業務，從一開始的6.84％去年已成長至20.20％，需求日益增加，除呼籲中央納入全台戶所代辦業務，新北市也將繼續提供這獨家服務。

民政局長柯慶忠表示，新北市自2014年推出首辦護照代送服務起，從第一年代辦2萬9584件、委託比率49.15％，至2019年委託比率已達70.3％，截至目前已代辦26萬8468件，以坊間代辦1件護照300元計，已為民眾省下逾8千萬元費用。

戶政科長顏耀明指出，民政局在2016年7月，加碼到部分換發護照代送服務，只要在新北市戶所申辦更改姓名、身分證統號、出生地或出生日期，也可申請換發護照，截至今年7月已有9058位民眾受惠。

在板橋戶所辦理改名的何小姐表示，以往改名後，如要出國須前往外交部領事事務局辦裡護照換發，新北市這項改名換發護照的便民服務，能就近在戶所辦好改名及換發護照，且不用額外花300元代辦費請旅行社代辦，或請假跑外交部領事事務局親辦，覺得服務真的很貼心。

(中時 )