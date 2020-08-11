投資人寄望美國額外的財政刺激方案有新進展，能推進全球最大經濟體的前進，帶動日股上午漲勢。

周二日經225指數晨收漲380點或+1.7%，為22710點。東證一部指數漲33點或+2.13%，為1579點。交易所上午有199檔個股上漲，23檔下跌。總交易股數為7.1億股，過去30日日均交易股數為12億股。

美國國會領袖和川普行政團隊官員在周一表示，已經準備好對新冠援助計畫重新恢復協商。川普在上周末簽署行政命令，對失業者進行補貼和暫停薪資稅。

日本交易所部分投資人押注於美國民主共和兩黨最終將取得協議，達成全面性的刺激方案。另一部份投資人則押注於已報出獲利佳財報的日本公司。

較為弱勢的日圓亦有助於今日的市場買氣。

軟銀預計將公布上季獲利75%的下跌。軟銀將在今日盤後公布業績財報，目前跌2.3%，暫報6371日圓，為東證前30大個股中表現最差者，次為村田製作所跌1.08%。前30大表現最好的個股為三菱地產漲5.8%，次為本田汽車漲5.6%。

(時報資訊)