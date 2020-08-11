裕隆集團兩檔汽車股裕隆(2201)、中華車(2204)將於下周三(19日)召開法說會。裕隆在去年底大舉認虧後，今年首季轉盈，市場預期第二季可望持續獲利，裕隆先前拉出一波漲勢，中華車今早加速漲勢。

裕隆上半年營收378.72億元，年減幅度縮減至9.47%。7月營收82.5億元 年減3.96%。

中華車上半年營收147.8億元，年減約13.1%。中華車7月營收30.09億元，年增8.39%，為今年以來首度單月營收年增率轉正，激勵股價跟漲。

裕隆在去年底大舉認虧後、擺脫財務包袱，今年首季轉盈，終結連三季虧損，單季每股盈餘0.13元，中華車首季同步轉虧為盈，加上減資提升每股獲利，單季每股賺逾1元。

裕隆汽車去年底一次認列發展自主品牌損失244億元，今年第一季財報轉盈，首季EPS為0.13元，低於去年第一季的0.17元。

第一季在新冠肺炎疫情影響下，兩岸車市低迷，裕隆第一季合併營收175.72億元，年減13%，稅後淨利1.97億元，年減22.25%，每股盈餘為0.13元。

裕隆集團中華汽車也在解除分攤集團損失的壓力後，今年首季轉虧為盈，加上去年10月大幅減資六成，因此首季稅後淨利雖衰退近兩成，但EPS達1.12元，較去年第一季的0.56元倍增。

中華汽車第一季營收76.62億元，年減約12.2%；營業淨利5.14億元，淨利歸屬母公司業主6.08億元，年減19.92%，EPS 1.12元。

(時報資訊)