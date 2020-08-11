大陸今年衝刺5G，估計2020年將新增42萬台基地台，惟截至6月底，大陸5G基地台總數已達約41萬台，有鑑於目前華為禁令、加上耗電量問題，故下半年大陸5G建設恐有放緩趨勢，且非中系基地台業者在華為禁令下，有機會拿下更多市佔率，由於非中系廠商在5G基地台主要採用25GbE光收發模組以取代4G時期主流之10GbE規格，故台系25GbE光通訊獲點名可望受惠。

大陸自今年初起在官方全力護航自家5G發展，根據今年初所揭露的資訊顯示，三大電信商5G基地台建置計畫為分別為中國移動25萬台、中國電信與中國聯通共建為17萬台，總計2020預定新增42萬台，加上2019年底大陸三大電信商已開通約13~15萬台，累計2020年計畫開通55-60萬5G基地台，截至6月底，大陸5G基地台總數已達約41萬台，法人點出，由於近期華為禁令持續延燒，加上5G基地台為4G基地台約3倍的耗電量，使得大陸基地台業者擬進行設計更改，預期距離完成2020年原計畫開通數尚餘約14-19萬台將放緩。

大陸三大電信商將在2021年提高非5G NR(New Radio)頻段的採用，也就是在既有的4G頻段上部屬5G基地台，以提高覆蓋範圍降低建置難度，中國移動與中國廣電將採2.6GHz與700MHz，而中國電信與中國聯通則是共享2.1GHz與1.8GHz頻段。

法人分析指出，預期2021年之5G基地台標案將於第四季開始進行並有部分拉貨需求，而首次5G分散式小型基地台標案亦於下半年開始進行，對應將2020全年大陸與全球新增5G基地台數量從60~80萬與100~120台調整為45~50萬台與80~85萬台，並預期2021大陸與全球新增5G基地台數量為80~100萬台與120~140萬台。

今年第一季華為基於大陸市場約60%的高市佔率，在全球也以35.7%居基地台市佔率之冠，但若2021年華為禁令真上路，在華為無法供給之下，預期大陸市場主要以中興及愛立信作為華為替補，而在歐洲市場，預期三星與NEC之結盟將在成功進入日本、韓國、美國市場後將開始從歐系電信商取得份額。法人分析指出，非中系廠商在5G基地台主要採用25GbE光收發模組以取代4G時期主流之10GbE規格，在非中系基地台廠商在大陸與歐洲逐漸增加市佔率，而美國、日本與韓國亦持續增加基地台需求之際，故可持續關注25GbE光通訊產業鏈包含眾達-KY(4977)、聯亞(3081)、光環(3234)、華星光(4979)等。

(時報資訊)