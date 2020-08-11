如果要在微信和蘋果手機之間做一個選擇，你會選哪個？由於受到近日美國總統川普頒布的行政令，提出微信威脅國安恐將下架。一旦成真讓蘋果從全球App Store上移除微信，天風證券郭明錤預估iPhone在大陸出貨量將顯著衰退，將下修25至30％；其他Apple硬體裝置，包括AirPods、iPad、Apple Watch與Mac年出貨量則下修15至25％。

據新華社報導，川普6日簽署行政令指出移動應用程式抖音海外版（TikTok）和微信對美國國家安全構成威脅，將在45天後禁止任何美國個人或實體與抖音海外版（TikTok）、微信及其大陸母公司進行任何交易。

這份行政令被業內解讀為，9月20日後海外谷歌應用市場和蘋果應用市場（App Store）可能就會下架TikTok和微信，導致蘋果手機與微信「二選一」問題擺在了果粉面前。

但由於在大陸國內微信佔據社交軟體壟斷地位，一旦被蘋果市場下架，用戶很可能會棄用蘋果手機，轉而使用其他品牌。該選擇將影響到蘋果手機出貨量，從而對蘋果產業鏈上大量的大陸公司造成間接影響。

(旺報 )