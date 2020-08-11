41歲克里斯普瑞特（Chris Pratt）先前在《星際特攻隊》中飾演「星爵」一角走紅，去年6月他梅開二度迎娶阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）大女兒凱薩琳史瓦辛格（Katherine Schwarzenegger），昨(10日)「星爵」在IG報喜，證實迎來第一個愛的結晶女兒Lyla。

克里斯普瑞特2009年前娶女星安娜法瑞絲（Anna Faris），2012年生下一子Jack，2017年克里斯普瑞特閃電宣布兩人離婚，隔年克里斯開始和阿諾女兒凱薩琳交往，去年兩人戀情開花結果成婚。當地時間10日下午，《每日郵報》報導凱薩琳的弟弟派翠克證實姊姊當媽，還說是兄弟姊妹中最早生子的，但對孩子性別未透露。

不久，克里斯普瑞特在IG分享一家三口牽手照片，他開心寫下：「我們興奮地宣布女兒Lyla Maria Schwarzenegger Pratt的出生，這是再開心不過的事了，目前母女均安，我們現在極度幸福」，而這也是73歲的阿諾首度當上外公，上周他也被媒體拍到親自到凱薩琳家探望，可見對未出世的外孫女相當關心、期待。

(中時新聞網)