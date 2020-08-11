檢調偵辦立委集體收賄案，除轉任污點證人的白手套郭克銘外，廖國棟辦公室主任丁復華也被視為全案關鍵人物之一，甚至可說是最犀利角色。丁的國會助理資歷近20年，跟過老闆橫跨藍綠，以擅長「喬事」聞名，開豪車擁5房，且還是一間腦瘤藥品的藥廠負責人。

年約50歲的丁復華，是東吳大學政治研究所碩士，最早當過賴清德的立委助理，賴不支持他競選議員，丁就轉去當民進黨立委李鎮楠助理。但丁在擔任李鎮楠助理時，曾傳出介入SARS口罩囤積事件，引發黨內質疑。事後丁表示是誤會，他因此離開李的辦公室，轉任台聯立委曾燦燈的辦公室主任。

2007年媒體爆料，曾、丁幫忙西藥代理商，欲將藥品打入軍醫院、退輔會榮總、衛生署立醫院系統，引發軒然大波。丁當時表示只是「選民服務」。

檢調蒐證，丁因長期經營醫藥界人脈，與業者關係深厚，日前與老闆廖國棟成立「中華海峽兩岸醫療暨健康產業發展協會」，並擔任協會祕書長。有立委助理私下向檢調說，丁在立法院以喬事聞名，形容說丁生意做很大，「開的車比他老闆還好」。

另據《鏡週刊》報導，丁復華除了開名車，還曾跟前妻在台北、台中及高雄等地置產買了5間房子，並兼任一家正在臨床試驗治療腦瘤藥品的藥廠負責人。

檢調查出，丁曾交付前妻一張李恆隆開立的50萬元支票，辯稱是李恆隆要投資他的藥廠，但前妻筆記本卻記載用在生活開銷；此外，現任的女友住處，也被搜出成捆的千元現鈔共140萬元。

(中時新聞網)