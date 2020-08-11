由包括日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(11)日正式宣布，「S級學生制服英雄 金屬球棒」將於 8 月 12 日起回歸襲捲！限時招募回饋、角色試煉等活動將再次復刻登場。更驚喜的是，「金屬球棒」的專屬道具限時招募也將於近期隆重鉅獻！一連串的熱血復刻活動、即將追加開啟的角色專屬道具裝備限時招募活動保證將帶來前所未有的全新感受，讓喜愛《一拳超人：最強之男》的英雄好手們盡興暢玩！

《一拳超人：最強之男》「S級學生制服英雄 金屬球棒」霸氣參上！技能設定再次釋出！

金屬球棒，S級排名第16名，以金屬球棒攻擊作為戰鬥方式的學生制服英雄。性格正直且溫柔，很講義氣，與妹妹有著不能在她面前使用暴力的約定。金屬球棒擁有極為強大且異於常人的氣勢，及敏銳的洞察力和運氣，所受敵人攻擊越多，亦即被打得越多，氣勢則越高昂，等到蓄力滿點時，即可發動一招制勝的大絕招「熱血氣勢」，傷害威力十分驚人，勢必將成為英雄們在戰場上的強力助手！擁有能輕鬆擊敗鬼級怪人的實力，特定情況甚至能單獨擊潰龍級怪人。最著名且印象深刻的戰役為，在與餓狼的戰鬥中，所展現出的強烈意志力，且一度佔上風，但最後因為妹妹的出現，而中斷對決。

S級英雄 金屬球棒

聲優：羽多野涉

系列：武裝

陣營：英雄

定位：整列攻擊，越戰越勇

技能

普攻：金屬全壘打。對單體目標造成120%攻擊傷害，並恢復10%生命上限的生命值，1回合制多3次。

絕技：怒羅嚴暴擊。對整列每名敵人5連擊造成150%攻擊傷害，有50%機率使攻擊到的目標「受傷」2回合，並使自身「堅韌」。

被動：熱血氣勢。被攻擊後，如果生命值低於75%，會以80%攻擊力的普攻追擊攻擊者。永久增加自身生命值。

《一拳超人：最強之男》繁中版S級英雄金屬球棒 精彩復刻 強大技能設定曝光。(圖/玩蟹科技提供)

《一拳超人：最強之男》「金屬球棒」限時招募期間限定復刻活動即將開跑！

【活動1】「S級英雄 金屬球棒」限時招募

活動時間：2020.08.12 05:00 - 2020.08.19 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬SSR英雄 金屬球棒。

【活動2】「S級英雄 金屬球棒」限時招募回饋

活動時間：2020.08.12 05:00 - 2020.08.19 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

「S級英雄 金屬球棒」限時招募回饋。(圖/玩蟹科技提供)

【活動3】「S級英雄 金屬球棒」角色試煉

活動時間：2020.08.12 05:00 - 2020.08.19 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用指定英雄角色金屬球棒完成指定任務，即可獲得豐厚獎勵。

「S級英雄 金屬球棒」角色試煉。(圖/玩蟹科技提供)

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

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《一拳超人：最強之男》「S級學生制服英雄 金屬球棒」 8 月 12 日復刻回歸 精彩歡慶活動同步登場！(圖/玩蟹科技提供)

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