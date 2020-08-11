對於有媒體報導百億離岸風電國產大餅訂單爆肥水外流，台灣國際造船公司11日指出，公司配合政府推動離岸風電產業在地化政策，除積極投入建立水下基樁、水下基礎轉接段產線外，並於108年2月與國際頂尖之離岸風電海事工程承攬商－比利時DEME Offshore，合資成立在地化之「台船環海風電工程股份有限公司」，全力爭取離岸風電之商機。

台船環海於108年5月與CIP簽署彰芳西島風場風機運輸與安裝合約，為台船環海成立之後的第一張海事工程訂單；此外，針對CIP彰芳西島風場水下基礎轉接段，台船與世紀鋼雙方團隊亦正就施工範圍、工作介面及業務合約等細節進行密集協商。

在政府離岸風電產業在地化政策之支持下，台船將與CIP、世紀鋼、其他開發商與其他國內風電業者共同努力，跨越離岸風電所面對的新領域、新技術、新標準之關卡，共同齊力推進台灣離岸風電產業鏈的步伐。

(工商 )