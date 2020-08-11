《臺北臺中米其林指南 2020》將於24日於台中歌劇院揭榜，主辦單位今日率先公布今年指南的必比登推介（Bib Gourmand）名單，涵蓋臺北的31個店家、23家街頭小吃，以及臺中的21個店家。

米其林指南指出，必比登推介的店家均提供「物有所值」的美食。在臺北與臺中，這意味著客人能以台幣1,000元以下的價位（不含飲料），吃到三道優質的料理。

臺北54家入選必比登推介的店家中，新入選的包括位於市民大道、提供北印菜色的「泰姬」：店家不僅裝潢到音樂都帶著濃厚異國風情，就連香料以及廚師，都是特地從印度帶到臺灣；已經傳承至第三代的「一甲子餐飲」則位於艋舺祖師爺廟旁，肥瘦均勻的焢肉飯、麻豆碗粿等，都是熱門菜色；另外一家新入選必比登的店家也位於萬華，是華西街夜市營業超過半世紀的「昶鴻麵點」，豬頰肉做成的「菊花肉麵」、小菜包括白斬雞、豬尾巴等，都是許多人必點的品項。另一家華西街夜市入選的店家是「源芳刈包」，店家經營超過一甲子，特製刈包皮搭上多汁軟嫩的五花肉，令人垂涎。

此外，錦西街的「阿國切仔麵」、饒河夜市的「陳董藥燉排骨」以及南機場夜市的「吾旺再季」（即原來的「松青潤餅」）則都是搬遷至新址後，滋味依舊獲得評審員的肯定，而再次入選必比登推介。

在臺中首次公布的必比登推介名單中，臺灣菜大放異彩，21家必比登推介店家中，就有10家提供臺灣菜。

「范記金之園」提供的是草袋飯。雖然以原來用來烹煮米飯的藺草編織草袋技術已經凋零，店家仍精選臺灣米配上雪裡紅乾，口感獨特，炸排骨也很受歡迎；「東山棧」則提供以龍眼木燻烤黑羽土雞製成的甕缸雞。「富鼎旺（中區）」做的是小火慢煮的滷豬腳、腿扣、腿節等美食，口感軟滑。另一家同樣以豬腳入選的，還有西區的「富狀元豬腳」，評審員指出，店家的特色，是「不添加中藥材滷包，而將白毛豬隻，搭配特調比例的紅蔥、辣椒、冰糖與醬油，把肉滷至呈琥珀色澤、晶瑩透亮。」

中區「富貴亭」是營業超過一甲子的老店，熱門品項是燻鵝和當歸鵝肉麵線。「東方龍」提供臺灣家常菜，搭配上部分創新川菜；「彭城堂」布置充滿懷舊趣味，古早味封肉刈包、豬油拌飯、剉冰等料理，讓人倍感溫馨。用餐環境同樣充滿古趣的還有北屯區傳統三合院內的「溫叨」，提供古早味臺灣料理，客人甚至可以在院內享用餐點。

「三喜食堂」低調位於民宅，提供各式臺菜、海鮮等，老闆親選食材與烹調，用餐環境輕鬆。西區的「馨苑」則提供份量小巧、減少油鹽的臺灣料理與臺灣小吃，推薦包括如以大甲芋頭與椰奶共同燉煮的芋奶鮮嫩雞骨球，以及花枝槓上雞肉丸等。

火鍋、粥品也有店家入選。「台客燒肉粥」裝潢懷舊獨特，招牌秘方燒肉、砂鍋粥是熱門品項。「尚牛二館」做的是溫體牛肉火鍋，現點現切的牛肉，限量販售，加上以蔬菜與牛骨熬煮的湯頭，讓人食指大動。

另外，臺中還有三家麵食入選必比登推介：超過 50 年歷史的「阿坤麵」，人氣組合是特製醬料的乾麵，配上手工水晶餃湯。另一家中區老店「上海未名麵點」傳承三代 70 年，麵條是家傳配方的獨家口味，豬排麵、酸梅湯等都是人氣菜色。而醃製的蔥段，夠味而解膩，還免費供應吃到飽。

由臺中前知名法國料理餐廳樂沐主廚陳嵐舒開設的「Gubami」也入選必比登推介。這個以「牛肉麵」台語諧音為名的店內，清燉牛肉麵用的是宮崎和牛搭配特製細麵，紅燒牛肉麵則以加拿大帶骨牛小排搭配特製粗麵，兩者都是每日限量供應。

除了臺灣人熟悉的各式料理，江浙、上海點心、京菜等料理也有店家入選：30 年經驗廚師團隊烹調江浙菜的「陸園」；以上世?30 年代老上海為主題布置，提供江浙菜色的「新月梧桐」；傳承至第四代，70 年來專注提供經典江浙菜與點心的「沁園春」；環境布置風雅的京菜餐廳「京華煙雲」、以及由來自上海的創辦人親自研究，提供生煎包、小籠包等上海點心的「滬舍餘味」。

而選用當地香料，由印度廚師烹調的「淇里思 （西區）」，則是唯一一家以印度料理入選臺中必比登推介的店家。

《臺北臺中米其林指南 2020》完整名單將於 8 月 24 日正式公布。當天從下午 1 點開始，食客與吃貨可收看《臺灣米其林指南》官方臉書或《亞洲米其林指南》YouTube 直播，第一手知道最新名單。

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