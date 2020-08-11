任何一對新人都想在一生一次的婚禮中，留下美好的畫面與回憶，但台中一對新人卻上網控訴，五月底挑選台中知名「萊特薇庭」婚宴會館人舉辦家宴，因嚮往海島教堂風格，就預訂同時擁有宴會場地與露天天台的 8樓，沒想到舉辦婚禮前三天，竟看到會場搭起鷹架整修，在婚宴無法延期的情況下，新人只好在彷彿工地裡的舉辦婚宴。

原本美倫美奐的婚宴場地變工地，新人抱怨不論怎麼拍都閃不掉鷹架。（圖／播攝自ptt)

據「三立」報導，原PO說表示「因為疫情關係，婚秘3、4月曾2次詢問表示，可以在婚宴前一個月提出延期兩年，但因家宴僅6桌，雙方都決定如期舉行，卻在距離訂婚不到一個月時，通知我們頂樓的外牆要上鷹架，裡面婚宴不會拍到，請新人放心。」沒想到婚禮前3天到場彩排時，當場傻眼，原本美輪美奐的8數婚禮場地，，到處都是鷹架，地上的鐵板、工具等也隨處亂丟，簡直像工地。

旋轉梯戶外儀式區，到處都是鐵板、鷹架如同工地，新 人怨一生難忘的婚禮。（圖／翻攝自ptt）

原PO因時間太趕無法改期，便將場地改在2樓舉辦，但原PO不滿說「萊特薇庭沒有經過客戶的同意，把8月的工程提前到5月開工，將我們當作祭品、犧牲品獻給美好的下半年，且想砍10%服務費還被拒、前一天新娘房住宿升等也沒住到，簡直滿肚子苦水無處吐。」

原PO還出示當天婚禮的照片簡直是「無限牢獄」、「籠中鳥」、錄影畫面更是處都是鷹架，想閃也閃不掉，真的留下令人一生難忘的婚禮，看了「真的很想哭」。

針對新人的控訴，萊特薇庭表示，因疫情緣故，會館的確將原訂農曆七月進行的修繕工程提前到五月，因沒有考量到天氣因素，才會導致工程延期，影響新人的婚禮，不過已盡量彌補，除了將每桌菜加碼4千，果汁換成100%現打果汁，與紅酒都是無限暢飲，另彌補新人超過15萬元的價差服務，希望新人能消氣。

(中時新聞網)