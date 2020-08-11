高市長補選將在15日登場，三位候選人把握最後階段進行催票，對此北漂20多年的「本土劇女神」陳珮騏，即便已經沒有投票權，仍極力呼籲高雄人：「8月15日回鄉投下你神聖的那一票，不管投給誰，都是民主最棒表現」。

陳珮騏表示十多年前就將戶籍遷到台北，但對於家鄉高雄從未忘懷，因為那是永遠不會斷的根，在台北受了委屈，想到的是回母親高雄懷抱，若離世則要回高雄安葬落葉歸根，雖然真心深愛高雄，但早已沒有投票權，眼看高市長補選倒數計時，仍不忘呼籲高雄朋友：「回鄉投票！因為心在！」希望所有人都能藉由手中選票表達意願，尤其這屆巿長選舉，高雄人已經要投三次，決定換誰做請負責任完成它，這才是咱高雄人的氣魄。

陳珮騏表示這次三位候選人，都是土生土長在地人才，相信會想把高雄做得更好、顧得更好，因此呼籲所有高雄選民：「8/15回鄉投下你神聖那一票吧！讓全台朋友看見我們高雄人的勇氣和毅力。不管你要投給誰，都是民主最棒表現」，更強調：「別嫌累、不怕麻煩，自己家鄉自己顧！再次選一個你想託付的高雄巿長吧」。

(中時新聞網)