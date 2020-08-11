香港壹傳媒集團創辦人黎智英10日遭指控違反港區國安法被逮捕，消息引發震撼，香港民眾發起「暴買」《蘋果日報》行動，多數報攤的報紙被搶購一空，周二臨時加印20萬份至55萬份，而壹傳媒股價11日盤中狂飆300%，最高來到1.02港元，創下6年新高。

香港警方以黎智英等人違反港區國安法為由逮捕，涉嫌觸犯三項罪名，包括勾結外國或境外勢力危害國家安全罪、煽動罪及串謀欺詐；此外，蘋果日報也遭搜索。

壹傳媒在聲明中指出，執行董事黎智英、張劍虹及周達權被香港警方拘捕，預計該等事件對日常正常營運無任何重大不利影響。公司並不知悉此等事件背後的具體細節，將密切監視事態發展，並當發現更多訊息時，就應採取的適當步驟徵詢法律意見。

香港財經及時政評論員在社交平台分享自己買入壹傳媒股票，強調是「非理性投資」。

受到港人暴買力挺，蘋果日報原訂今日報紙印刷量為35萬，臨時再加印20萬份，至55萬份，蘋果日報指出近期印刷量約7萬份。

壹傳媒股價昨上演大怒神，先重挫16％後、再逆勢暴漲逾300%，終場收漲183%；周二股價續漲，早盤開高76%，截至上午11點53分大漲300%，暫報1.02港元、創下6年新高。

(中時新聞網)