港警國家安全處以涉嫌違反《香港國安法》及串謀欺詐拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英，黎通宵拘留在旺角警署，今早10時許黎智英乘搭警方七人車離開，港媒報導，指他被帶到西貢一遊艇會搜查。

黎智英和集團多名高層，及前香港眾志成員周庭等10人，涉嫌違反《香港國安法》及傳媒集團高層的串謀欺詐等罪被捕，所有人仍被扣留調查。

綜合港媒報導，各被捕人士扣查至今逾24小時，仍未獲准保釋，據悉，今早黎智英再被押往搜證，他乘警方7人車離開旺角警署，被帶往西貢遊艇會搜證。

今早上10時55分，警方兩部車駛入西貢遊艇會花園。據指，黎智英的代表律師亦在場。至早上11時許，警方一輛私家車駛近浮橋外，多名警員將黎智英帶下車，他被帶到浮橋遠處的遊艇停泊處，之後登上一首遊艇搜查。

另一方面，昨日200警進入調查的壹傳媒大樓今早回復正常運作，員工乘搭接駁巴士上班，如常打卡出入。

《蘋果日報》昨發表聲明，對於警方大樓封鎖搜查，感到極度憤怒，並予以最強烈譴責，強調「必定緊守崗位，捍衞新聞自由。」

香港《蘋果日報》今天正常出版。香港網民發起「暴買」《蘋果日報》行動，力挺壹傳媒和黎智英，香港多處報攤的《蘋果日報》被搶購一空。

(旺報 )