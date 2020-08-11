高雄市長補選剩下倒數四天，國民黨候選人李眉蓁與團隊都將進入最後衝刺，今日更是特別請來前市府韓國瑜團隊南下高雄助選，而過去受到眾多市民信賴的前副市長李四川也在臉書上發文，表示對高雄未來的關心與期許從未間斷。

李四川表示，因為臉部開刀尚在復原中，不得不缺席今天與韓市府團隊一同南下輔選的行程，但還是在臉書上表達對高雄鄉親們的關心，他前年底受到韓國瑜市長的邀請，踏上高雄這塊土地，他從第一天起就全心全意、日以繼夜的為高雄服務，全都是因為一顆感恩的心，感謝高雄鄉親給他這個機會。

儘管今年因為罷免等問題，再加上這段時間來的過度勞累，李四川必須停下腳步，離開高雄市府休養生息，但他對高雄的感情，以及對高雄未來的關心與期許從未間斷過。今天他向高雄市民報告，李眉蓁是一個和李四川一樣一心一意為高雄的人，拜託各位支持。

李四川指出，在高雄市府的一年多來，他注意到市府內有許多優秀的公務人員，他們必須要有清廉無私、強而有力的領導團隊來領導，才能帶動高雄的經濟發展、做好市政建設，為高雄市民謀福利，而不是讓連城市基礎建設都做不好的政黨再次回歸高雄，耽誤高雄的發展；李四川拜託市民，讓李眉蓁接續他們，繼續為高雄人解決困難，讓高雄展翅高飛。

(中時新聞網)