台灣公民陣線秘書長江旻諺等多個公民團體今日共同於立院召開記者會表示，大陸鎮壓香港的下一步就是侵略全球，台灣必須協同國際社會，採取強硬反制措施，令大陸為其鎮壓行為，付出相應的代價。此外，政府儘速訂立《港澳關係條例第18條施行細則》，為援助大批香港人做好準備。

今日除台灣公民陣線外，包括民進黨立委洪申翰、台灣人權促進會秘書長施逸翔、國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎、前公視總經理馮賢賢、台灣新聞記者協會執行秘書曾俐瑋等人也都到場聲援。

江旻諺指出，昨日港警以「涉嫌勾結外國勢力」為由，逮捕壹傳媒創辦人黎智英，並派遣近兩百名港警搜查蘋果日報辦公大樓。港警以「煽惑他人分裂國家」罪為名，破門逮捕三名青年，其中包括前香港眾志成員周庭。

江旻諺說，香港的「國安大逮捕」已經開始，新聞自由的淪喪更是首當其衝。施逸翔表示，港警以國安法為由逮捕香港蘋果日報多位媒體人，更是為香港的媒體與言論自由敲下令人憂心的喪鐘。

邱伊翎表示，根據傳媒媒體報導，香港入境部門最近成立一個「國安組」，專責處理「敏感簽證申請」，例如外國記者及台灣組織簽證，這是一道警訊。洪申翰說，台灣應一同來思考國會、政府可以如何協助香港。

曾俐瑋指出，港警沒有明確法律授權，將自身權力無限上綱；港警今日對《蘋果日報》的濫捕和權力擴張，明日很可能就其它任何媒體的編輯部；蔡英文政府應訂定更多具體政策，反制港府暴行及援助香港人民抗爭。

江旻諺等人也提出以下訴求：1. 港中政府立即釋放所有被捕的抗爭者，並停止以國安法實行恐怖逮補；2. 台灣儘速訂立《港澳關係條例第18條施行細則》，檢討港資入台規範，並立即拒絕香港警察、政務官入境；3. 呼籲台灣與國際社會持續關注香港局勢，並為未來更多的香港移民做好準備。

(中時 )