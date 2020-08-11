李四川公開信。（摘自李四川臉書）

高雄市長補選倒數最後一週，國民黨強力輔選，黨主席江啟臣、祕書長李乾龍今天上下午分別南下坐鎮，韓市府團隊今天也重返高雄掃街；人氣超高的前副市長李四川因腮腺瘤開刀，仍須在家養傷，無法出面輔選，不過他上午在臉書發表一封公開信，附上他臉頰包著紗布的近照，呼籲高雄市民支持和他一樣「一心一意為高雄」的李眉蓁。

韓市府團隊今天由前副市長陳雄文帶隊，陪李眉蓁車隊掃街，前後任新聞局長王淺秋、鄭照新都會陪同，但另兩位副市長葉匡時、李四川分別因另有工作、養傷而不克出席。

據悉，李四川是在故議長許崑源告別式時，被拍到一張右臉頰近下巴處有明顯突起，經醫師檢查應是腮腺瘤，上月開刀摘除，縫了14針，也做了全身檢查，只要傷癒、日後定期追蹤即可，目前只能在家養傷、儘量少說話，以免扯動傷口。

雖然李四川無法到高雄輔選，不過養傷之事仍驚動很多親友，紛紛關心；他上午也在臉書發表公開信及近照。

李四川公開信如下：

今天眉蓁希望我能南下與原來市府團隊為她加油打氣，但因臉部開刀尚在復原中，所以謹以此信，來拜託高雄鄉親。

敬愛的高雄鄉親大家好：我這輩子一直都是一個兢兢業業、克守本分在做事的人。

前年底，我受韓市長邀請，從踏上高雄這片土地的第一天開始，我就全心全意、日以繼夜地做，就是因為一顆感恩的心，感謝高雄鄉親給我機會，為高雄服務。

今年過度勞累讓我的身體不斷向我提出抗議，離開高雄市政府後，我只能停下腳步、休養生息。

但我對高雄的感情和對高雄未來的關心與期許從不間斷。

所以今天我要向大家報告：李眉蓁，她是和我一樣一心為高雄的人，一年多來，我發現高雄市政府有很多優秀的公務人員，他們要有清廉無私，強而有力的領導團隊來領導，才能帶動高雄的經濟發展，做好市政建設，為高雄市民謀福利，而不是讓連城市基礎建設都做不好的政黨再次回歸高雄，耽誤高雄的發展，李眉蓁她願意以長遠的思考來擘劃高雄的未來，她願意組成有專業、強而有力的施政團隊，為高雄市政打拚。我在此再次的拜託各位支持眉蓁，讓她接續我們為高雄人解決困難，讓高雄展翅高飛。

李四川拜託 2020.8.11

(中時 )