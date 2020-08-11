根據最新統計，在美國確診數突破500萬人隔日，全球新冠狀病毒感染確診數也突破2000萬人大關，此外，數據顯示全球疫情最嚴重的美國，其兒童感染數已大幅升高。

根據約翰·霍普金斯大學統計，截至周一夜間，全球新冠狀病毒感染確診數突破2000萬大關，全球累計死亡病例已經超過73萬3,929人。目前美國確診患者超過508萬人，死亡患者至少16萬3,400人，仍是全球疫情最嚴重的國家，其確診數已占全球總數的四分之一。

另有研究報告指出，美國的兒童確診數在7月的最後兩周增加40%。美國數千萬學生預計將在數周後重返校園展開新學年，惟兒童感染速度加快引發疫情恐加速擴散的擔憂。

美國兒科學會與兒童醫院協會出具最新報告指出，自美國爆發疫情以來，已有超過33萬8,000名兒童確診感染新冠狀病毒，在7月16日至30日期間，美國兒童確診數更激增9萬7,078例。該族群的新增確診病例多來自於美國南方與西部地區。

公衛專家正密切關注美國兒童與青少年的感染情況，因美國官員正在為如何安全開學的棘手問題陷入掙扎，是否該為面對面教學重啟校園或採取虛擬教學模式，亦或採取虛實混合教學模式。美國總統川普鼓勵各州開放學生返校，但衛生專家認為在確診數急升的地區重啟校園並不妥當。

(時報資訊)