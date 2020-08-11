反南鐵自救會會長陳致曉上午率居民與民團到監察院陳情。（趙婉淳攝）

政大地政系教授徐世榮到場聲援。（趙婉淳攝）

台南鐵路地下化工程影響鐵路沿線300多戶，歷經8年抗爭，反南鐵東移自救會等團體今天前往監察院「擊鼓申冤」，並送上「尚方寶劍」給國家人權委員會主委陳菊，期盼陳菊眼光不要只看到香港，反之應正視國內居民因不當土地徵收，其公民權與財產權正遭不當侵害，高呼「人權勿兒戲，南鐵不強拆」口號。

身為南鐵東移案中最後一棟拒拆遷戶的陳致曉，上午率居民及民團到監察院陳情，除了抗議政府侵害居民的公民權與財產權，違反國際人權兩公約外，還手持波浪鼓，象徵「擊鼓申冤」，並送上「尚方寶劍」，盼國家人權委員會主委陳菊仍適時善用手中這把劍，為居民伸張正義。

而長期關注土地正義的政大地政系教授徐世榮也到場聲援，直指蔡英文宣稱要和國際人權接軌，但至今尚未依照國際人權報告，制定迫遷安置及重建法，甚至沒有宣布暫時終止迫遷案，並與陳致曉悲戚高呼「申冤啊！」，監察院陳情中心主任林仁堅聽聞後現身「接劍（見）」。

陳致曉表示，政府雖成立國家人權委員會，但竟由陳菊擔任主委，似乎對人民開了嚴重玩笑，陳菊雖為美麗島事件的受害者，但她在高雄市長任內，果菜市場徵收強拆案、消防員權益等爭議作為，堪稱為嚴重侵害人權的施暴者。

陳致曉痛斥，在台灣當官，換屁股就換腦袋，但還是對陳菊有高度期待，因此到監察院陳情，希望陳舉處理人權不要兒戲，勿對南鐵東移居民進行強拆。

陳致曉指出，南鐵東移案計畫內容，捨棄1998年至2007年間，僅需向居民借用少部分土地計畫，改採大量徵收私有地進行軌道建設，公文中寫到「以土地開發利益來補償軌道建設」，產生的512億開發利益將透過BOT流向財團。

陳致曉批評，過程中的都市計畫說明會或土地徵收公聽會，都限制居民發言人數與發言時間，居民難以和政府平等溝通，程序顯然不正義；在徵收補償方面，地上物重建補償每坪2到3萬，只有現實上需要重建家園的三分之一不到，將居民安置在周邊沒有生活機能的偏鄉，且安置土地埋有戴奧辛爐渣。

陳致曉說，政府自始都沒有與居民誠摯協商，而是逕自發強制拆除令，再用警力包圍居民住家、怪手在旁等候拆除房子，要求居民簽下同意拆遷書，公然違反刑法304條強制罪，且也違反人權兩公約在新冠肺炎期間不得迫遷的規定。

(中時 )