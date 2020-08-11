陳玉蟾（右）代表時代力量參選，抽中4號。（莊旻靜攝）

無黨籍的李常棟（右）抽中2號。（莊旻靜攝）

無黨籍的彭兆銘（左）抽中5號。（莊旻靜攝）

民進黨黃源慶（前）抽中6號。（莊旻靜攝）

新竹縣議員關西選區補選戰況激烈，11日舉辦抽籤。（莊旻靜攝）

新竹縣議員關西選區補選11日舉辦抽籤，登記參選黃源慶、徐瑜新、彭兆銘、李常棟親自到場抽籤，吳發勝、陳玉蟾則分別由新竹縣選舉委員會主委楊文科、前立委黃國昌代抽，抽籤序號分別為1號徐瑜新、2號李常棟、3號吳發勝、4號陳玉蟾、5號彭兆銘、6號黃源慶。

縣議員關西選區補選預計9月5日登場，此次戰況激烈，共有國民黨徐瑜新、民進黨黃源慶、時代力量陳玉蟾分別代表3個政黨參選，李常棟、吳發勝、彭兆銘則以無黨籍參選。

11日抽籤，除了吳發勝缺席外，其餘5人都各由支持者陪同，徐瑜新抽出1號時，團隊喊出一馬當先、一定當選等口號；李常棟則比出2喊「勝利」；黃國昌代陳玉蟾抽出4號時，縣議員連郁婷喊出勢必當選，黃源慶則以六六大順增加氣勢。

陳玉蟾說，她很希望在此場補選中，有機會跟關西渴望翻轉、進步的人，一起改變新竹、翻轉關西；黃國昌也說，陳玉蟾在地40年，從基層教師做起，教育體系中付出，退休後也不僅在教育，對於新竹縣的好山好水也投入心力，和鹿江教育基金會的一群朋友默默耕耘，黃國昌認為，這也是時代力量的精神，由在地政治出發，把理想與價值從基層做起。

黃國昌被問及是否要參選時代力量黨主席時，他也說，這段時間以來，時代力量遭遇非常多困難，他今天陪同抽籤，也是因為黨內還有一群人沒有忘記自己的理想與價值，至於黨內決策委員的選舉，他相信黨內會有更多優秀同志參選，他也會在第二線支持，期待優秀同志們將黨帶到新階段。

(中時 )