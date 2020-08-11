陳姓男子到大樓內的按摩工作室消費，竟起淫念涉嫌掐女美容師頸部、摸胸猥褻，欲強拉上床。美容師鎮定請他先洗澡，趁他脫掉外褲後，衝出大門大喊強姦救命，鄰居聽到探查，陳男發現事跡敗露，穿著內褲、手提鞋子奪門在大樓內竄逃，被追逮報案。台中地院依強制性交未遂罪判徒刑1年10月，全案可上訴。

陳男在2018年12月6日起透過LINE通訊軟體，與綽號「阿棋」男子聯繫安排按摩，並在9日晚間8時許到1名女美容師位於中市北屯區文心路4段的住處兼按摩工作室消費，女美容師詢問消費項目並向他收費，沒想到，陳男見現場只美容師1人，竟從她身後出手掐住脖子，並摸胸猥褻，恫嚇：「要先收費，還是先做」，要將她強拉上床。

美容師嚇得花容失色，仍鎮靜假意請陳男先去浴室洗澡，美容師等陳男脫外褲，放在椅背後，趁機衝出大門，大喊「他要強姦我」、「救命」。

2名鄰居聽到出門查看，陳男見事跡敗露，不顧僅穿上衣、內褲，一手抓起外褲及鞋子，奪門逃跑，因不熟大樓出口到處竄逃，被鄰居逮到管理室，並向警方報案。但等警方到場空檔，陳男竟又趁隙掙脫逃跑。

陳男到案否認犯行，指稱他單純前往按摩，與美容師談談好2小時費用3000元，他就直接給錢，但才脫掉衣服，美容師就往外跑，他一緊張也拿著衣服也往外跑，還被6、7人追，他根本連碰都沒碰到美容師。

法官不採信陳男說詞，審酌他強行性侵美容師，被害人呼救掙脫才未得逞，犯後狡辯不知悔改，依強制性交未遂罪，判處他徒刑1年10月。

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(中時 )