雖然鎖定西區霸主之位，但湖人的近況卻是非常低迷，復賽6場比賽苦吞4敗，今日迎戰同為西區強權的金塊，靠著庫茲馬在最後0.4秒絕殺三分球，才得以124比121險勝。

金塊此役10人上陣，8人得分上雙，投籃命中率高達58.4%，所有球員上場時間都控制在30分鐘之內，教練團的目的在保留球員實力。

第四節剩下1分49秒金塊還保有5分領先優勢，但庫茲馬、安東尼戴維斯與詹姆斯聯手攻下7分，率領湖人反超比數，多席爾在最後4.8秒切入禁區製造庫茲馬犯規，可惜多席爾在罰球線上2罰1中，錯過了超前機會。

多席爾第2罰沒中，庫茲馬抓下籃板，湖人暫停布署最後一擊，湖人前線發球，安東尼戴維斯接獲球權，將球交給擺脫對方防守球員的庫茲馬，庫茲馬戴罪立功投進絕殺球，幫助湖人在驚滔駭浪中保住勝利果實。

詹姆斯奮戰38分鐘，飆進5顆三分球，攻下29分，送出12次助攻；安東尼戴維斯27分、6籃板、5助攻、3抄截'、2阻攻；勝利功臣庫茲馬25分、6籃板。

火力平均的金塊，多席爾18分最高，可惜沒能成為英雄人物，約基奇12分，莫瑞14分，米爾沙普13分，蒙提莫里斯14分。

(中時 )