藝人趙駿亞開車行經交通管制區遭警攔阻，氣得與賴姓員警起衝突，失控推倒賴員，涉犯傷害、妨害公務罪。台北地院審理期間，趙駿亞當庭賠償15萬元和解獲撤告，全案改簡易判決處刑後，法官判趙拘役55日，得易科罰金5萬5000元，緩刑2年，須參加法治教育1場次，可上訴。

今年總統大選前一天，民進黨在凱達格蘭大道舉辦總統蔡英文造勢活動，警方管制周邊道路人車。當晚6點13分許，趙駿亞駕駛白色休旅車行經仁愛路、林森南路口，趕著回家與父母吃飯，卻被負責交管的賴員攔阻，他下車質疑為何前方車輛可過去，輪到他卻被管制？

趙駿亞最後情緒失控推倒賴員，致賴員腰部、胸部鈍傷，當場遭依依傷害、妨害公務罪現行犯逮捕，檢察官複訊後諭令5萬元交保。台北地檢署於5月13日將他起訴。

北院6月22日開庭，趙駿亞與賴員達成調解，趙當場交付15萬元和解金，並起身對賴員、公權力致歉；賴員同意撤回傷害告訴，妨害公務部分則同意予以緩刑，檢方也沒意見，法官因此諭知全案改簡易判決處刑。

(中時 )