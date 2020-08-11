想不到顏色搭配竟跟性格有關！心理測驗顯示，偏愛某種顏色的人，總是會做出獨特又奇怪的事；此外，個性隨和的人，通常都喜歡同一種顏色，日本心理測驗網站《shinri》列出4種顏色搭配，根據直覺選出一種，竟能一秒測出你的真實性格！

1.淺藍色和紫色

淺藍色代表潛藏的智慧和創造力，這種類型的人擁有豐富的創造力和想像力，總是會做出獨特、但令旁人覺得奇怪的事。淺藍搭配紫色則顯示渴望在情感上尋求完美和安全感，大多是敏感、有同情心、喜歡幫助他人的人。

2.黃色和白色

白色代表獨立，通常是樂觀且有遠見的人，雖然希望凡事簡單就好，但其實比任何人都有毅力。黃色代表開朗、有趣、有創造力，但缺點是比較難專注於一件事，可能會對各種事物同時產生興趣。

3.綠松石和粉紅色

喜歡綠松石色通常是個性隨和的人、有同理心，可以輕鬆與他人相處，而且總是能快速做出決定，總是不斷追求精神上的滿足，比較不在意金錢或權力。粉色則代表親切、友善，骨子裡也是個浪漫的人，擁有十分感性的一面。

4.紅色和藍色

紅色代表外向、樂觀、有自信，總是能散發正能量，並希望能引起別人注意。藍色則表示潛意識中希望追求平靜與真理、責任心重，做任何事都不會太衝動，容易讓人覺得可靠。

(中時新聞網)