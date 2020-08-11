◎阿札爾會晤吳釗燮 肯定台灣公衛領導地位

美國衛生部長阿札爾今天會晤我外交部長吳釗燮，阿札爾在會面前致詞肯定了台灣的公衛領導地位，台灣的成就應該被世界舞台認可，台灣也應該要能夠在國際會議中分享經驗及世界一流的專長。

◎颱風連環爆！米克拉剛擦邊過 無花果恐生成

10天內將出現4個颱風，8月已然進入颱風大爆發！日本南方海面上已生成一熱帶低氣壓，日本氣象協會預估，今(11)日有可能生成第7號颱風無花果(Higos），預估其路徑將往西行進。時序進入8月不到半個月，太平洋即將接力生成第4個颱風，颱風季的來臨令人愈來愈有感。

◎政府不讓陸生入境 私大批政治凌駕教育

教育部開放境外生入境，卻排除陸生，引發軒然大波。私立大學及私立科技大學校院協進會今天發表共同聲明，嚴正反對政治凌駕教育 籲請政府盡速開放陸生入境就學。

◎曾雅蘭秀辣照 女兒略勝一籌

曾雅蘭和侯昌明結婚19年，是演藝圈模範夫妻，育有一對子女的她保養得宜，近日更曬出比基尼性感照，火辣身材震撼網友，但卻被老公嗆「不會更好了」，讓她直言「走著瞧」。

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(中時新聞網)