明泰（3380）因合併仲琦（2419）受惠，再加上無線寬頻、數位多媒體等各產品出貨成長，第二季合併營收跳增至77.25億元，季增55％，營業毛利成長49.8％，來到12.66億元，再加上營業費用節省得宜，僅餘10.16億元，營業費用率下滑至13.2％，呈季減5.5個百分點，營業淨利為2.5億元，營業利益率為3.2％。本期淨利為2.77億元，歸屬於母公司本期淨利為2.11億元，每股盈餘為0.39元，表現明顯優於今年首季的每股淨損0.24元及去年同期的EPS0.16元。

明泰指出，今年第二季各產品線的營收比重，無線寬頻網路產品（Wireless Broadband） 佔47％，區域/都會網路產品 （LAN/MAN）佔30％，數位多媒體網路產品 （Digital Multimedia）佔18％，其他（Others）佔5％。 明泰今年上半年合併營收為127.09億元，雖較去年同期增加約77.4％，且因合併仲琦效益挹注，營業毛利成長68.1％，來到21.11億元。營業費用為新台幣19.46億元，營業費用率下滑至15.3％，較去年同期減少約1.3個百分點，營業淨利為1.65億元，營業利益率為1.3％，稅後淨利為1.39億元，歸屬於母公司本期淨利為0.82億元，EPS0.15元。

法人指出，明泰今年首季因新冠肺炎影響，獲利受干擾，致首季陷虧，儘管第二季力拼挽回頹勢，但上半年EPS0.15元仍未贏過去年同期的EPS0.16元。

明泰指出，今年上半年度各產品線的營收比重，依序為無線寬頻網路產品（Wireless Broadband） 佔43％，區域/都會網路產品 （LAN/MAN） 佔35％，數位多媒體網路產品（Digital Multimedia） 佔16％，其他（Others）佔6％。

(工商 )