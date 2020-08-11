自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914）在漲多拉回整理下，今日早盤股價疲軟不振，巨大7月合併營收雖創下歷史同期新高，惟盤中股價一度跌破300元大關；美利達7月營收年減約一成，盤中爆量大跌、跌幅甚至逼近7%！

巨大集團7月合併營收達67.33億元，較去年同期大幅成長27.81％，創下歷史同期新高；前七月集團合併營收397.43億元，年增10.56％，締造歷史同期新高！

巨大集團延續五月、六月銷售佳績，七月巨大集團自有品牌在全球市場銷售持續成長。三大主要市場若以原幣值計算，捷安特歐洲公司因電動自行車持續熱銷，帶動七月份營收較去年同期大幅成長五成；捷安特中國公司營收成長二成；捷安特美國公司七月銷售雖然受到庫存不足影響，業績仍成長超過一成。

而美利達2021年新車種因疫情影響調整前五月出口規模，出口旺季落在今年第四季與明年第一季，7月合併營收25.35億元，年減10.4％；集團前七月合併營收153.98億元，年減3.23％。

(工商 )