高盛在最新發佈的一篇報告中指出，如果全球經濟再次下滑，儘管美國聯準會必當全力以赴，但由於美元霸主地位岌岌可危，拯救世界的重任將再次取決於大陸，就像2008／2009年那樣。

與此同時，據《券商中國》報導，高盛針對重倉中國股票解釋稱，中美貿易摩擦不會對大陸股市造成太大影響，將繼續維持「超配大陸股票」的觀點。

值得注意的是，資料顯示，1-7月，北向資金淨流入金額接近1300億元(人民幣，下同)，其中，4月和6月成為外資流入高峰，分別淨買入532.58億元和526.79億元。

高盛在這份報告中指出，中國央行在2020年上半年實施的貨幣政策寬鬆類型有三個特點值得注意。

首先，一些政策工具是非常短期的流動性準備金。其次，其中一些資料指的是貸款總額，而非淨貸款額。第三，許多寬鬆措施本質上是有針對性的。這些資金專門用於受疫情嚴重打擊的部門、在獲取信貸方面面臨最大挑戰的小企業和個體經營者，而且是在疫情對經濟影響最嚴重的時期。有鑑於此，這些寬鬆措施對中國央行資產負債表的綜合影響並不是很大，且可能不會持續很長時間。

(旺報 )