網路詐騙層出不窮，蕭姓婦人險喪失17萬台幣。（翻攝照片／姜霏傳真）

1名中年婦人10日中午到銀行，正準備要匯5000歐元到外國帳戶，行員見情況不對境，詢問婦人詳細細節後，立即告知警方前來處理。

據了解，51歲蕭姓婦人在臉書上認識1名網友，聊了半年多後，對方自稱自己是印度某間公司的作業員，近日操作的機器損壞了，需要一筆錢來更換。但自己因長期在海上工作，無法匯款，並稱婦人為「蜜糖」，請她幫忙匯款購買，並承諾要在回台與她相見之前就把錢全數還她，以甜言蜜語取信被害人。

蕭姓婦人10日中午前往蘆竹區渣打銀行南崁分行，打算匯5000歐元（約新台幣17萬）至外國帳戶，機警的行員詢問婦人相關細節，察覺有異，立即聯繫南崁派出所前來處理。

員警委婉地向婦人表示這是很常見的詐騙手法，切莫上當了，婦人雖一臉錯愕，員警也耐心地向她分析，並對她做心理建設，希望婦人盡快封鎖對方，不要再與對方聯絡了。因為一旦報警後，詐騙集團往往會向被害人表示知道其住處，以被害人會擔心受怕的弱點作為恐嚇要脅，進而想要花錢了事而堅持再去匯款，多年的積蓄就此不翼而飛。

蘆竹分局呼籲，近年來詐騙手法層出不窮，但多數都是換湯不換藥，網路交友陷阱多，不可不慎，民眾有疑慮應報警求證，才不會上當受騙，或可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

(中時 )