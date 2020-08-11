警犬隊迎接侯友宜到場。（許哲瑗攝）

衛浴間一次可洗3隻犬，還有烘毛機、理毛區等設備。（許哲瑗攝）

新北市共13隻搜救犬。（許哲瑗攝）

新北搜救犬、警犬駐地基地今啟用。（許哲瑗攝）

全台首座搜救犬、警犬聯合駐地基地，今在新北市三峽區落成啟用，共興建3棟鋼筋混凝土建築物，分別為警消辦公廳舍、搜救犬舍和警犬舍，除了49間犬隻間外，更規畫犬隻專用衛浴間、運動室、食膳房等；市長侯友宜前往揭幕表示，未來犬隻培訓場域更完善，讓搜救犬成為救災的先鋒利器，成為新北市守護神犬。

新北市2005年起接連成立汐止橫科搜救犬隊、土城搜救犬隊，過去安置在消防廳舍周邊訓練場，空間狹小、也不利訓練工作，新北市消防局日前選定三峽區中正路二段492號基地，結合警犬隊打造全台首座救災犬、警犬聯合駐地基地，基地面積2404坪，總經費約9904萬元。

新北市消防局表示，基地共規畫3棟建物，分別為警消辦公廳舍、搜救犬舍和警犬舍，除了49間犬隻間外，還規畫犬隻專用衛浴間、運動室、食膳房等設備，衛浴間一次可洗3隻犬，烘毛、理毛設備一應俱全，運動室也設置跑步機、平衡板，模擬震災時凹凸不平地形，訓練犬隻體能、敏捷反應度。

「搜救犬跟人類一樣，每周工作不得超過40小時！」消防局特搜隊組長周祐陞說，搜救犬24小時都可以訓練，但每周不超過40小時，訓練內容包括起立、坐下、趴下等指令服從，也會藉由平衡橋的培訓，模擬震災時不穩定的凹凸地形，加強平衡感和敏捷度，偶爾會到室外場地與人親近，加強犬隻社會化，在搜救現場才能更快、更熟悉找到受困民眾。

周祐陞也說，警犬負責緝毒、偵查爆裂物等工作，性格比較兇，搜救犬負責搜救受困民眾，性格較親人，依犬隻大小安排適合任務，像是德國狼犬體型大、搜救範圍廣，傑克羅素梗體型小，可鑽進瓦礫縫隙中，搜救受困狹小空間民眾。

新北市消防局表示，目前新北市共13隻搜救犬、28隻警犬，台南維冠大樓倒塌、花蓮雲門翠堤大樓倒塌等，新北搜救犬隊跨市支援，共尋出7名罹難者；警犬隊也在嘉義醃頭案、板橋分屍案，協助辨識血跡、人跡等工作。

侯友宜今前往揭牌，搜救犬「浩克」帶來搜救表演，嗅出藏匿桶子中的消防員；警犬則嗅出藏在侯友宜口袋中的毒品；侯友宜表示，未來搜救犬隊、警犬隊共用訓練場地＜提升建物倒塌、地震時搶救的先鋒利器，也在爆裂物、毒品偵查的過程，成為破案的關鍵，擔任新北市的守護神犬。

(中時 )