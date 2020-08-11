暑假已至，許多來台就學的外籍學生利用課餘時間打工，北市勞動局表示，雇主如要聘僱外籍學生，一定要檢查學生的居留證、學生證正本及工作許可函，核對證件上的基本資料、居留時間、居留事由、工作許可期限，並拍照存證，另需注意外籍學生的工作時間除寒暑假外，每星期最長為20小時，若聘用未申請工作許可的外籍生，雇主恐挨罰15萬至75萬元。

勞動局表示，自1月1日起，外籍學生工作許可申請案件經勞動部核准後，一律核發工作許可函，而非工作許可證。為避免雇用未經許可的外籍學生從事工作，外籍生於應徵時應出示本人的工作許可函，掃描許可函上 QR code以驗證許可的真偽。

勞動局說，外籍生也應上《外國專業人員工作許可線上申請系統》網站，認明驗證確定後，再核對居留證正本及學生證等「雙證件」，以確認此許可函為其本人所持有，且仍具學生身分，並至勞動部 「全國外籍勞工動態查詢系統」，即時線上查驗學生工作許可情形。

勞動局長陳信瑜表示，實務上，除了雇主聘雇未申請工作許可的外籍學生而觸法外，另外一種常發生的違法情事為，雇主於應徵外籍學生時，工作許可在有效期限內，但學生工作一段時間後已超過工作許可期限，卻忘記重新申請工作許可，以致雇主聘僱許可失效的外國人。

陳信瑜說，雇主若聘未申請工作許可、或許可失效的外國人，將會被依《就業服務法》處15萬元至75萬元罰鍰，呼籲雇主聘雇外籍學生需特別注意，查驗相關證件及留意工作許可期限，以免面臨巨額罰鍰。

(中時 )