工控儲存記憶體品牌宇瞻(8271)與Allxon奧暢雲合作開發物聯網智能設備管理技術(Allxon Device Management)，本次合作首波鎖定智慧零售與數位看板等應用，於助力客戶導入SSD連網管理服務的同時，超前防堵雲端資安威脅，降低停機時間與不必要的人力及維修成本。

因COVID-19疫情急速升高的資安意識，與近年橫行全球的勒索病毒攻擊問題，宇瞻科技與Allxon奧暢雲合作開發物聯網智能設備管理技術，以Allxon開放式雲端管理平台為基礎，整合宇瞻Double-barreled Solution Cloud Edition，從災難預防(Disaster Prevention)到災難復原(Disaster Recovery)，一次滿足工控客戶SSD遠端監管、異常示警、資料備份與還原需求。

宇瞻與Allxon開發的開放式智能設備管理服務，讓客戶能在單一平台，一次管理多個不同廠牌、不同作業系統、分散各地的物聯網裝置，並支援Windows、Android與Linux等多種作業系統，提供全面的「跨廠牌、跨設備、跨系統」整合服務與資訊安全解決方案。

宇瞻總經理張家騉表示，本次合作結合了Allxon於雲端資安領域的專業，不論是遭遇勒索病毒攻擊，導致系統崩潰或鎖定而影響商譽，或因物聯網技術碎片化產生的資安服務整合問題，都可透過宇瞻與Allxon合力開發的雲端平台獲得解決。更重要的，宇瞻SSD韌體團隊開發的CoreSnapshot技術，可完成SSD極速備份程序與全碟瞬間秒級還原，免去耗時等待問題。除了備份與還原功能，Allxon智能設備管理服務也能即時遠端控制將受影響的裝置隔離，避免災害擴散。

(時報資訊)