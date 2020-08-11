卜蜂(1215)董事長鄭武樾說，疫情之下很多變數需要克服，近來大陸受到中美貿易戰、豬瘟、疫情及水災影響，對全球糧食供應及大宗穀物價格波動都會有關連性，他再三強調需要審慎以待，否則業績恐怕會受到影響，而以目前運費漲價、美元貶值的情形下，今年營運應該可以穩定中求成長。

鄭武樾預期，今年國際大宗穀物價格應該能維持穩定，不過變數依舊十分地大，他進一步分析，大陸水災引起的影響會很大，看起來水災的重災區是在水稻種植區，耕種無法進行，那裡的倉庫浸水之後，庫存也無使用，糧食缺乏恐怕很嚴重，另外，若消毒沒做好，後續爆發疫情恐怕又是另個大問題，這些加起來變數很多，對大宗穀物價格影響如何，現在還無法明確。

卜蜂上半年營收106.69億元，基本每股盈餘2.61元。鄭武樾說，7月營收表現很好，預期豬雞價在中秋節前都會不錯，對Q3營運樂觀看待。

至於彰化農田非法傾到污泥案，鄭武樾喊冤絕對沒有做非法的行為，但在管理上有疏失，公司已經斥資2000多萬元在7月底完全解決污泥事件。至於卜蜂花蓮設廠案遭撤照，將會先行政訴願再打訴訟案，鄭武樾說，目前利率仍低，所以花蓮土地暫時不會動它。

(時報資訊)