泰晤士報（The Times）周二報導，英國央行副總裁拉斯頓（Dave Ramsden）接受訪問時表示，如果英國經濟再度放緩及陷入困境，英國央行將擴大量化寬鬆（QE）規模。拉斯頓此前曾表示，英國央行有更多採取行動的空間。

今年3月英國央行將基準利率調降至0.1%，並將購買公債規模擴大至近1兆美元。他在訪問時表示，如果我們看到市場出現功能失常的跡象，就會加速推動量化寬鬆。如果我們看到經濟復甦轉弱許多，我確信我們仍有極大的餘裕進行更多量化寬鬆措施。他並表示，他相信英國經濟應該不會再出現季度的負成長，並表示關鍵點在於就業市場，某些工作將流失。

英國央行上周宣布維持基準利率與現行貨幣政策不變，並表示沒有立即降至負利率的必要性，但也警告英國經濟要重返爆發新冠肺炎疫情前的水準，可能需要比原先預期更長的時間。

該央行預估今年底英國失業率將到頂，達到7.5%，雖幾乎是最近數據的兩倍之高，但低於該央行先前預估的略低於10%。該央行並預估今年英國國內生產毛額（GDP）將下跌9.5%，創下99年來最差的表現，但好於該央行5月時預估的暴跌14%、創下逾300年來最嚴竣的衰退。此外，該央行將明年經濟成長預測由5月預估的15%下修為9%。

(時報資訊)