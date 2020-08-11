何女8月3日就醫8月5日確診血鉛濃度超標。（馮惠宜攝）

台中市衛生局食藥處連日來受理曾於盛唐、九褔兩家中醫診所患者提供自費中藥檢體送檢，至8月10日已有34位民眾送驗57件中藥檢體。（馮惠宜攝）

台中市鉛中毒案自7月30日爆發後，迄今已有14人確診因服用盛唐中醫、九褔中醫自費藥物鉛中毒，立委何欣純11日陪同一名何姓病患出面呼籲政府協助受害者代位求償，台中市政府初步回應會協助民眾訴訟。

台中市議員張彥彤上30日出面指控盛唐中醫院長呂世明在自費藥粉中使用藥止藥用的重金屬藥物致他和父親、前台中市議長張宏年等一家4口鉛中毒，經台中市衛生局移送檢調偵辦後，再查出九褔中醫診所，也涉嫌在中藥「五寶散」中摻雜硃砂，該案爆發迄今截至8月10日止已有92人前往醫院檢查，14人確診鉛中毒。

繼張彥彤出面指控盛唐中醫後，49歲何姓婦人在立委何欣純陪同下召開記者會，公開其在盛唐中醫就醫經過，且於8月3日就醫抽血，8月5日確診鉛中毒，何欣純也呼籲受害者出面，更要求消保處協助受害者代位求償。

對此，中市衛生局強詰已協助該個案，妥適接受醫療照護，相關資料市府衛生局已掌握，並提供檢調單位偵辦，基於保護個案及偵查不公開，衛生局持續配合司法調查，採取積極行動捍衛市民健康，「嚴懲不法醫療用藥，絕不寬貸！」。

衛生局表示，這次事件，消費者如有任何進行鉛中毒醫療所衍生的單據，務必保留，法制局會提供法律諮詢服務，協助消費者進行相關求償，另將協調消基會等消保團體在受害民眾(在盛唐等中醫診所看診且體內有鉛含量超過標準，或有在盛唐等中醫看診且藥包經檢出含鉛禁藥者)達20人時協助進行團體訟；未達20人者，法制局會提供法律諮詢協助消費者提起刑事附帶民事訴訟。建議消費者先將可疑的藥包送驗，並進行身體鉛中毒檢驗，儘早就醫，維護身體健康。

(中時 )