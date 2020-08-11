2019年5月涉嫌在家縱火害死父親的醫學系畢業生劉姓女子，以及涉嫌凌虐1歲半表甥女致死的薛姓女子，被收押在台南看守所同1間牢房，劉女疑向薛女借郵票不成，先後3次甩薛女巴掌，被台南地院依傷害罪判拘役40天。

「真的是生病了！」劉女母親不捨地認為，女兒原本是善良的好孩子，從來沒有打過人，希望法官讓她趕快接受治療，不要錯過黃金治療時間。

29歲劉女涉嫌因為沒通過醫師國考，加上與父親為了金錢爭吵，去年5月趁家人熟睡時潑汽油縱火，造成1死2傷的悲劇。落網前，她還曾在臉書PO文說，「由衷地希望台灣人以各種非人殘酷的方式死去」，並發誓考上醫師執照，成為優秀醫師。

判決書指出，劉女被安排與去年1月入所的21歲薛女，以及另2名女收容人同房。去年9月10日傍晚，劉女向薛女借用郵票不成，打了薛女1巴掌。薛女起初愣住、不知所措，回過神才衝向劉女，同房另2名收容人馬上將她們拉開，管理員從監視器畫面發現後，也隨即衝進房舍制止。

薛女挨打後透過律師提告，所方人員也拍下她臉部紅腫照片、就醫紀錄及調閱監視器畫面作證據；不料，去年12月19日上午，劉女到看守所律見區接受警方訊問時，在走廊遇見薛女，又上前打了薛女右臉1下，接著往前走沒幾步又折回，再打了薛女1巴掌。

台南地檢署依傷害罪起訴劉女，並向法官聲請簡易判決。台南地院分別判劉女拘役20日、30日，合併應執行40日，得易科罰金。由於劉女放棄上訴，全案確定。

事後，南所先處分劉女，將她關押在違規房，之後改押在另間4人房，如今劉女表現正常；至於被打的薛女則改押在另間2人房。

據查，台南地院考量劉女罹患精神疾病，辨識違法能力顯著降低，依法得減輕其刑，加上劉母也向法官求情，家人又原諒她，去年12月依殺害直系血親尊親屬罪判刑12年，服刑前應先到相當處所監護2年，全案已上訴二審。至於犯下虐嬰重罪的薛女，一、二審均判處無期徒刑。

(中時 )