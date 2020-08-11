紐西蘭百日零本土新冠病例的紀錄要破功了？今（11）日傳出當地一間養老院8名住戶出現呼吸道症狀，養老院已緊急封鎖。

紐西蘭防疫有成，超過百日沒有出現新冠肺炎本土病例。

綜合《紐西蘭先驅報》（New Zealand Herald）、紐西蘭媒體「Newshub」報導，基督城一間名叫「棕櫚村退休村」（Village Palms Retirement Village）的養老院今日傳出有8名住戶出現呼吸道症狀，院方在給親屬的信中宣布封鎖養老院。

信件指出，1樓照護病房有多名住戶出現呼吸道症狀，院方已經將住戶的檢體送往紐西蘭衛生局進行新冠病毒檢測。

當地官員埃姆斯伯里（John Amesbury）表示，一共有8名住戶出現症狀，不過他強調，他們出現的是普通的類流感症狀，院方只是依照標準程序進行一般預防措施，他說目前沒有跡象顯示住戶得了流感以外的疾病。住戶的病毒檢測結果尚未出爐。

傳出有住戶出現症狀後，棕櫚村退休村部分建築大門已經關閉，不過仍可看到員工出入。

棕櫚村退休村一共提供34個床位，包含一般居住設施以及醫院級護理、服務公寓。

截至今日，紐西蘭共達102天未出現新冠肺炎社區感染案例，目前該國仍有22名病患在治療中，不過全部為境外輸入。

(中時新聞網)