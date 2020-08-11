印地安人先發投手克萊文傑(Mike Clevinger)因為違反球團防疫規定，本周三對小熊的先發遭到撤換。球團11日宣布：「右投手克萊文傑在客場芝加哥違反球隊規定，必須實施自我隔離與檢測。他對戰小熊的先發位置將由普萊柯(Adam Plutko)代替。」

克萊文傑實際做了什麼違規行為不清楚，他去年13勝4敗、自責分率2.74是重要戰力。印隊第一個違規被隔離的是先發投手普里塞克(Zach Plesac)，他在客場芝加哥(對戰白襪)擅自離開飯店跑去找朋友。

由於狀況不斷，大聯盟正在亡羊補牢，包括加重違規懲處，累犯者最重會被踢出球季。《洛杉磯時報》報導，大聯盟也開始考慮在季後賽(16支球隊)採用隔離外界的「泡泡」防護，將參賽隊伍集中到氣候暖和(屆時已邁入秋天)的第三地開打。畢竟例行賽可以容忍幾位球員缺陣，但寸土必爭的季後賽，只要一人染病就可能導致球隊被淘汰的命運。

(中時新聞網)