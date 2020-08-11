旅美學者翁達瑞發現，楊志良的英文公開信有32個文法錯誤。(擷取自翁達瑞臉書)

前衛生署長楊志良投書痛批美國擁有世界一流的傳染病管控機構，疾病管制署（CDC），相關一流專家更不可數，美國新冠疫情卻是全球最糟，他更呼籲美國衛生部長阿札爾辭職。此投書除惹怒加拿大約克大學副教授沈榮欽，批楊「自大無知」，旅美學者翁達瑞竟也補槍，指楊的英文公開信有32個文法錯誤。

楊志良在Yahoo論壇投書「給美國衛生部長阿札爾的一封公開信」，他強調自己在美國密西根大學公共衛生學院取得公衛博士學位，並指出美國擁有世界一流的傳染病管控機構，疾病管制署（CDC），相關一流專家更不可數，美國新冠疫情卻是全球最糟。楊志良更向阿札爾表示，全球很多人都知道川普是個瘋子，「所以如果我是你，就在台灣宣布辭職，給川普巨大壓力，讓他能做對的及說對的話，如此不但能救很多美國人的性命及經濟，全球也將由此獲益，包括台灣」。

楊志良的投書引來許多議論！沈榮欽發文批楊自大，翁達瑞則在臉書貼出楊志良的英文公開信，並批楊志良雖是美國密西根大學的博士，現為亞洲大學的講座教授，英文程度卻停留在「國中」時期。翁並點出其楊志良英文信文法錯誤之處，圈出32個紅圈。

翁達瑞直言，他改的只是「明顯」的文法錯誤，還不包括用詞不當或語意不清，甚至問楊是否要說明如何取得美國名校博士學位。

翁達瑞為旅美學者，其臉書經常發布貼文，近幾天的貼文為批評台北市長柯文哲以及國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁。針對日前立委集體收賄案，有網友在他臉書留言表示「為綠營的支持者，但看到綠營立委涉貪，真的很生氣，綠營應該儘速有所回應，不能夠裝死拖延」，翁達瑞則回應「民進黨不會裝死！從陳水扁到高志鵬，貪污判刑都會被開除」。

(中時新聞網)