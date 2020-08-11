愛普（6531）10日法說會結果引發失望性賣壓，今（11）日股價午盤過後摜殺至跌停392元，利用法說會拉抬股價後再殺，引起市場側目；另外，生技股恆大（1325）、生華科（6492）及瑞基（4171）等也在午盤接連殺至跌停，造成高價股高處不勝寒，多數高價股同步重挫。

除了上述4檔個股重挫跌停外，包括生技防疫族群的ABC-KY、南六、熱映、高端疫苗、泰博等，以及凱羿-KY、緯穎、訊芯-KY、嘉澤、美利達、碩禾、弘塑、帆宣、健策、雍智科技、惠特等股，股價都大跌4～7％以上，高價股顯得上檔賣壓沈重。

投資專家指出，隨著本周五即將公告上市櫃公司第2季財報腳步接近，此時選股操作仍宜以基本面為主，若第2季財報優，且第3季營收持續上升，仍是市場主流部隊，若股價位階相對較低可承接，但若股價漲多股短線面臨調整壓力，則要視股價拉回修正後再擇機介入。

(工商 )