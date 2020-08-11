「2020台北台中米其林指南」將於24日公布，米其林今（11）日率先公布「必比登推介」（Bib Gourmand）名單。今年台北共有54家餐館及街頭小吃入選，較去年減少4家，其中有7家為新入選。至於今年首度納入評鑑的台中，則有21家餐館入選。

米其林表示，入選「必比登推介」名單的店家，均提供「物有所值」的美食，消費者能以1000元以下價位（不含飲料），吃到3道優質料理。今年台北共有54家入選「必比登推介」，包括31家餐館及23家街頭小吃，分別較去年減少3家及1家。

在今年入選的31家台北餐館中，位於市民大道、提供北印菜色的「泰姬」及位於艋舺祖師爺廟旁、提供台灣小吃的「一甲子餐飲」首度入選。至於印度菜餐廳「想想廚房」、「義興樓」、「一號糧倉」及「廖家牛肉麵」、「劉山東牛肉麵」等5家餐館，今年則未獲入選。

而23家入選的街頭小吃中，在華西街夜市營業超過半世紀的「昶鴻麵點」及「源芳刈包」2家首度入選。錦西街的「阿國切仔麵」、饒河夜市的「陳董藥燉排骨」及南機場夜市的「吾旺再季」（原「松青潤餅」）等3家雖搬遷，但滋味仍獲評審員肯定而再次入選。

至於去年入選的「阿男麻油雞」、「福州世祖胡椒餅」、「天香臭豆腐」等3家，今年則未再入選。

而今年首度納入評選的台中，則有21家餐館入選「必比登推介」，其中台灣菜大放異彩、共有10家提供，包括「范記金之園」、「東山棧」、「富鼎旺（中區）」、「富狀元豬腳」、「富貴亭」、「東方龍」、「彭城堂」、「溫叨」、「三喜食堂」、「馨苑」。

在地料理餐館亦獲評審青睞，包括粥品「台客燒肉粥」、溫體牛肉火鍋「尚牛二館」，以及「阿坤麵」、「上海未名麵點」、前知名法國料理餐廳樂沐主廚陳嵐舒開設的「Gubami」等3家麵食餐館，亦入選台中必比登推介名單。

此外，入選的尚有江浙菜餐館「陸園」、「新月梧桐」，京菜餐廳「京華煙雲」、上海點心餐館「滬舍餘味」。米其林表示，將在24日於台中歌劇院召開記者會，公布獲得星級評等的台北及台中餐廳完整名單。

(時報資訊)