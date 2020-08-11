針對前總統李登輝的治喪事宜，總統府今天表示，工作小組尊重李前總統生前宗教信仰及家屬意願，預計將在8月14日於台灣基督教長老教會濟南教會進行入殮火化禮拜後，於台北市立第二殯儀館火化。

總統府指出，期盼各界尊重家屬，當日相關細節不對外公布，且全程並不公開，也深切盼望各界勿打擾家屬。至於後續治喪事宜，將向治喪大員會議報告後對外說明。

(中時 )