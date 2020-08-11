李登輝治喪 府：8月14日入殮禮拜後於二殯火化 12:572020/08/11 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統李登輝辭世不少民眾前往追思會會場，向李前總統照片鞠躬致意。（本報系資料照片，陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對前總統李登輝的治喪事宜，總統府今天表示，工作小組尊重李前總統生前宗教信仰及家屬意願，預計將在8月14日於台灣基督教長老教會濟南教會進行入殮火化禮拜後，於台北市立第二殯儀館火化。 總統府指出，期盼各界尊重家屬，當日相關細節不對外公布，且全程並不公開，也深切盼望各界勿打擾家屬。至於後續治喪事宜，將向治喪大員會議報告後對外說明。 (中時 ) #治喪 #火化 #李登輝 #教會 也許您會感興趣 推薦閱讀 餐飲大舉招人 疫後受雇首度回升 04:102020/08/11 財經焦點 岱桑下二軍 張奕待命上一軍 04:102020/08/11 運動天地 鉛中毒案受害者又＋1 繼張彥彤後 49歲婦也鉛中毒出面控盛唐 09:422020/08/11 生活 《業績-航運》國旅熱 台灣高鐵7月稅前獲利重回10億元 11:082020/08/11 財經 第一金董座人事 一個月內底定 04:102020/08/11 財經要聞 夜釣翻船尋獲1遺體 1人仍失蹤 04:102020/08/11 地方新聞 太惡劣！爆鉛中毒後 盛唐中醫還致電患者回診 11:092020/08/11 生活 大同經營權紛爭 王光祥五承諾 推林文淵任董座 04:102020/08/11 財經要聞 《商情》低檔承接 紐約期棉反彈收漲 10:172020/08/11 財經 8月10日起新申貸或撥款案件適用 央行中小企優貸 延至明年中 04:102020/08/11 金融．稅務 政治熱門新聞 徐永明索賄關鍵證據曝光 「還有年終要補」六字簡訊成鐵證 - 政治 馬：解放軍攻台「首戰即終戰」 現在美軍不可能來 - 政治 遭陸媒點名警告要小心 神祕「宜蘭153旅部隊」意外曝光 - 政治 黎智英遭捕 馬英九反應讓林濁水驚呼：真怪！ - 政治 批美防疫不力 楊志良投書籲阿札爾請辭 他卻火大怒轟 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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