羅霈穎3日驟逝，享年59歲，11日為靈堂開放第4日，一大早，羅霈穎生前的黃姓閨蜜帶著多年前羅霈穎送她的咖啡色褲裝到靈堂，黃姓閨蜜表示因為12日是羅霈穎冥誕趴，友人決定要帶羅霈穎的禮服衣服到現場，但目前羅霈穎的家不方便讓朋友進入，閨蜜只好把多年前羅霈穎買的衣服帶來靈堂，閨蜜透過擲筊的方式得到羅霈穎的答覆，不過第一次時，羅霈穎卻不答應。

閨蜜立刻跟羅霈穎解釋：「姊，我知道你衣服已經選好，但現在不方便去家裡拿原本準備好的禮服，只好先用這件代替。」隨後立刻擲到筊，得到應允。黃姓閨蜜透露剛好她與羅霈穎生日差2天，原本是要一起歡慶，豈料發生不幸，他們原本計劃主題派對照常舉辦，想要陪羅霈穎過最後一次生日，先前幫羅霈穎準備她模樣的翻糖蛋糕，也會擺在現場，閨蜜感謝：「製作翻糖蛋糕的店家也知道發生了事情，他們也無償的幫忙做一些修改。」

羅霈穎閨蜜帶來冥誕趴禮服。（吳松翰攝）

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