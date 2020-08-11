平民天團玖壹壹將於本週六(15號)在澎湖舉辦「開湖一夏」夏日演唱會玖壹壹等你來+1，在後疫情時代號召歌迷一起到離島旅行、看演唱會。由於暑假旅遊旺季，加上工作團隊人太多約20人，訂不到那麼多機票，玖壹壹不想自己坐飛機，決定和工作人員一起從嘉義布袋港口搭船前往澎湖，另類成為乘風破浪的哥哥。

玖壹壹將於8月15日在澎湖舉辦演唱會。（混血兒娛樂提供）

健志去過澎湖30次，這次是第一次坐船過去，覺得挺新鮮，大概要90分鐘，「我自己很愛坐船，就當作休息，這是載人的船對暈船應該還好，其實很想去高雄坐大型的台華輪，車子可以一起上去到澎湖，這樣到那邊也方便」；洋蔥自認不會暈船：「之前也有坐船到綠島，那時候也不會暈船，坐船時間就好好地享受、可以在船上吃個便當。」

玖壹壹熱愛澎湖美食。（混血兒娛樂提供）

第一次在澎湖售票開唱，玖壹壹策劃了滿滿的驚喜，請粉絲把握最後機會購票！他們也很期待此行大啖美食，洋蔥最愛吃澎湖的烤肉跟海鮮，「因為澎湖海鮮也很便宜，最近也在醞釀吃海鮮的情緒，這幾天一直吃生魚片，希望這次能夠帶女朋友到澎湖吃吃在地的海鮮燒烤」。健志推薦澎湖老街那邊的豆乾跟茶葉蛋、海鮮；春風覺得仙人掌冰很特別，「台灣很少有仙人掌，而且夏天就是要吃冰；這次澎湖的限定周邊設計元素之一就是澎湖的仙人掌」。

演唱會進入倒數開唱，混血兒娛樂更宣布加碼回饋樂迷，只要你身份證上同時具備：9、1、1或英文字母E，可湊成「911」或「9E1」不限數字排列順序，幸運的你當晚就可以免費入場觀看演唱會，詳情請洽主辦單位。演唱會結束後還有After Party，演出名單有 IVAN艾文、草屯囝仔、強尼等。

(中時 )