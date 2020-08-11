一名網友於PTT發文表示，由於忙於公事至半夜，所以前去麥當勞得來速想要緩解飢餓，不料，在等餐窗口等待餐點時，發現監視器畫面中，在只有他一個顧客的狀況之下，畫面中卻出現了許多的顧客，而女店員順著視線看上去，也被嚇了好一大跳。

網友日前半夜至麥當勞購買消夜，意外發現「撞鬼」。（圖／翻攝自PTT）

不過在原PO仔細觀察後發現，監視器畫面下方日期是7月29日，而當天是8月8日，這才讓他鬆了一口氣說，「幸好農曆七月還沒到，不然真的超級毛。」

此文一出，不少網友紛紛留言回應，「你就以機器壞掉的理由說服自己吧」；還有網友說「其實是兄弟們為了將到來的七月預演一下」，「你以為為什麼麥當勞要24h」？

不過也有網友在下方也分享了自己的「經驗」，在得來速的車道上，似乎有個穿著制服低著頭的人，同樣讓人頭皮發麻，但有網友認為這只是路燈，或是與客人溝通的相關設備，不過還是不少網友表示，半夜看到這個，真的會嚇到漏尿。

網友分享自己在麥當勞得來速車道，看見詭異的影像。（圖／翻攝自PTT）

(中時新聞網)