房價居高，現在的購屋年齡持續往後延，內政部資料顯示，全國戶長平均年齡在55.5歲，但桃園市戶長平均年齡在52.8歲，較全國戶長年輕近3歲，而台北和台南，戶長平均56.2歲，是戶長年齡最老的兩都。

而根據內政部不動產資訊平台最新統計，六都各行政區的戶長年齡層，發現大部份的區域中，戶長年齡以45歲以上居多，全台只有4個行政區，戶長最年輕落在35~45(含)歲年齡層，分別為「新北市林口區」26.8%、「桃園市八德區」23%、「台中市沙鹿區」24.8%以及「高雄市小港區」23%，表示這些行政區中每5位至少有一位是35~45歲的年輕戶長。

六都35-45歲戶長年齡層最多的四個行政區

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧認為，戶長落在35~45歲中壯年間的行政區有3大共通點，「房價低、交通便、就業多」。「新北市林口區」雖屬於新北蛋白區，因有長庚醫院與華亞科技園區的就業人口支撐，平均所得為新北市最高的地區，加上機能與環境佳，交易熱區是捷運站與三井OUTLET周邊，購屋者不乏年輕夫妻，或是單身貴族，因此年齡層最輕。

江怡慧分析，「桃園市八德區」近土城、三峽、鶯歌等區域，交通相當便利，國道二號機場聯絡道銜接中山高、北二高交通建設等利多，尚有綠線，台鐵地下化增站等種種利多話題不斷，加上人口不斷移入，因鄰近雙北市，年輕自住購屋客群及換屋族群都相中八德區位條件與未來發展潛力，主要原因是八德區「俗擱大碗」的房價，高CP值的區域是吸引脫北者的最大主因，成為購屋主力。

沙鹿區位居西屯區與海線地區之間，有著近中科與台中工業區的優勢，工作機會多，加上有靜宜大學等商圈周邊生活機能佳，因此吸引不少年輕首購族群購屋。小港區因地段位於市郊，房價長期穩定，又房價屬低基期的小港區因此，成為南高雄購屋族置產目標，會購買小港區的客層多屬在地客本來就有地緣關係的民眾，近期也出現不少因房價相對鄰近行政區如前鎮、苓雅區等便宜而轉向小港區的首購客層。

全球居不動產情報室總監陳炳辰則認為，戶長不見得是房屋出資者或持有人，因此以家中長者掛為戶長，或是轉為家中其他分子掛名都會影響數據判讀。不過即便以聯徵中心數據來看，貸款買房者也多在40~50歲，亦不年輕，年輕族群收入難追上房價走高的狀態，加上房產持有人也不乏為長年投資的老房東，都在在顯示房價的世代貧富不均還是沒被打破。

(中時新聞網)