經研究指出，兒童的情緒能力會影響在學校的學習與表現，只要情緒管理良好，學習成績就會高出13個百分點，若只在乎傳統的「正規教育」，家長有可能在不經意間就扼殺了天才。由《豬豬俠》製作公司專為0-6歲的幼兒打造「社會情感啟蒙」的趣味動畫《百變校巴》，結合了生活中的的日常認知和安全認知，讓孩子從有趣的動畫片中學習樂觀向上的態度，培養創造性思維。

近年來，從幼兒園至中小學都將「社會情緒學習」列入課程，何謂社會情緒學習（Social and Emotional Intelligence, SEI），指的是一個人調控自己思想、情緒及行為的能力。《百變校巴》將SEL兒童社會情緒五大核心能力 ，包括自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧、明智抉擇等融入劇情，可以加強親子溝通外，並幫助孩子面對多變的未來。

《百變校巴》的主角是「陽光森林幼稚園」校車歌德，每集以幼稚園小朋友的情緒問題為主題故事，像是學習分享、誠實、自信等，當孩子有困難時，可變身為人工智慧警車、消防車、救護車等。隨著故事的發展，小朋友們在歌德、老師和家長的引導和幫助也逐漸學會更多安全教育與情緒管理等知識，並培養孩子的同理心，及與人相處的能力，從而建立有效的人際關係。每集結束後有個「小知識站」再度加強孩童記憶，帶領孩子探索真正有意義的生活。

播出2個月就破1億點擊率的《百變校巴》，受到家長與孩子的支持與期待。如果想要對孩子有長遠、正面的影響，就必須從學齡前開始培養孩子的社會情緒。《百變校巴》也將在8月11日起週一至週五晚上6點，在中華電信MOD 104頻道龍華動畫台播出。全台獨播。

(中時新聞網)