第二屆台中購物節頭獎是精品豪宅，誰要來當豪宅主人？（台中市府提供／盧金足台中傳真）

民眾只要於8月31日前來台中消費，就有機會抽中千萬豪宅，豪宅將於9月12日抽出，歡迎大家來台中消費，買房再中房。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

有買有機會！「2020台中購物節」7月開跑至今，登錄消費金額突破42億元，並首次出現千萬級消費，前10名都是購買房地產，最高單筆消費2141萬元，其次1055萬元，刷新今年購物節紀錄，民眾搭台中購物節熱潮，盼買房再中豪宅、汽車等大獎。

經發局長張峯源表示，統計今年台中購物節排名前10名高額消費皆是購買房地產，第一名2141萬元、其次1055萬元、第三名960萬元、第四760萬元、第五720萬元、第六700.2萬元、第七693.84萬元、第八679萬元、第九665萬元，最後第十594.46萬元。

市府為避免高額消費包走大部分的中獎機會，產生不公平現象，經發局強調，一屆購物節就設計單筆消費抽獎次數上限300次，第二屆兩倍增至600次，即消費超過30萬元或優惠合作店家超過10萬元，最多只獲600次抽獎機會。

「房地產是內需經濟的火車頭！」經發局表示，新冠肺炎疫情衝擊經濟，刺激內需是振興經濟的方法之一，房地產連動經濟效果大。

張峯源說，購置房地產所產生的經濟效益，不單是購物當下，更帶動後續的室內設計、裝潢材料、裝潢工班、家電家具等需求，活絡各項產業，這也是台中購物節的意義。在後疫情時代，中央實施入境管制，國外觀光旅客無法來台消費，就更要刺激內需，市府推動購物節正是對症下藥。

第二屆購物節在總獎值超過2000萬元加持下，截至8月9日止，台中購物節APP下載次數超過27萬次，民眾只要於8月31日前來台中消費，就有機會抽中千萬豪宅，豪宅將於9月12日抽出，歡迎大家來台中消費，買房再中房。

(中時 )