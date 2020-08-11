羅霈穎3日驟逝，享年59歲，11日為靈堂開放第4日，于美人中午也同樣帶著珍蜜咖啡專門店的小排便當給羅霈穎。于美人透露已與羅霈穎高齡94歲的母親、哥哥及親人等，決定在8月15日舉辦追思告別式，羅霈穎會與逝世的父親一起長眠在桃園，先前外傳羅霈穎將安葬於豬哥亮安葬的基隆擁恆文創園區，對此，于美人表示：「已經婉拒了，我們一切遵照羅妹妹母親、親人的決定。」至於告別式的地點仍在討論中，等待確認會再公布。

羅霈穎哥哥寫的詩詞。（圖／吳松翰攝）

于美人還提到羅霈穎在爸爸過世後，近年來時常做惡夢，惡夢僅有一個模式，她在夢裡一直喊：「爸爸，爸爸對不起。」似乎對父親逝世後有著遺憾，于美人表示，「也許那個年代的女孩子都想完成父母的心願，感覺要披上白紗給父母一個交代，但羅妹妹沒選擇這樣的路，而是跟著自己的本人走，但在這傳統的壓力下，父親過世後難免會回想，但就像昨天黃華倫（于楓兒子）說，所有的恩怨就留在人間。」

于美人還帶來羅霈穎的哥哥羅青哲親自為羅霈穎寫的詩詞，于美人在現場親自讀唸，相當感傷，羅青哲不捨寫道：「比我小十二歲的舍妹羅璧玲霈穎，出生於盛夏，在六十誕辰前十日，與盛夏永別。她一生未婚，一直是羅家最小的妹妹，匆匆告別了我們近一甲子的手足情緣，留下了無盡的錯愕與深深的痛惜。」

(中時新聞網)