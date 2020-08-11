康友-KY(6452)發言人今日也扔出辭呈，證交所公開資訊觀測站上無論是總經理、發言人以及代理發言人全數顯示暫缺，會計師也是空白，整家公司高層跑光光，今天再度以跳空跌停開盤，股價鎖在跌停85.9元，截至12點20分委賣張數高掛逾1.2萬張，投資人求售無門，創下掛牌來新低價。

康友疑點太多，目前財報上每股淨值76元，在高層全數閃辭後，可信度到底多少還不可知，若是如同帳上現金這麼多，何需拿機器設備抵押套現？據康友今年首季財報顯示，帳上現金雖然超過30億元，但全部都在大陸，而長短期借款共15億元都是向台灣銀行借貸，康友若是真的被掏空，等於是債留台灣。

康友昨晚召開重大訊息說明表示，經委任具跨境查核經驗的國際性會計師事務所執行財務收支複核專案，並派任人員前往子公司六安華源製藥了解狀況；經查核，發現確實有缺失、不法情事。公司10日召開臨時董事會，將啟動兩岸刑事告訴、求償，維護股東權益。

(時報資訊)